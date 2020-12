Dr@gue-en-ligne : Mode d'emploi de Catherine Debusne

Tout le monde connait plus ou moins les sites de rencontres tels que Meetic. Souvent sceptiques, voir méfiants, nous avons tendance à nous en défier.

Catherine Debusne s'est plongée au coeur de plusieurs sites afin de les étudier, les décortiquer, et nous apporter une vision objectif de ce mode de drague virtuel qui peut pourtant déboucher sur de jolies histoires. A la manière du livre Digital Natives de Thomas Stenger ou de l'ouvrage Les possédés : Comment la nouvelle oligarchie de la tech a pris le contrôle de nos vies ...



Elle mets en avant beaucoup de points négatifs, comme l'impression d'être dans un supermarché, ou les personnes parfois étranges qui habitent ces sites, mais également quelques points positifs, comme la plus grande facilité pour les plus timides à faire des rencontres en prenant son temps et en développant une certaine confiance en eux.

Néanmoins, ce qui ressort de ce livre, c'est ce côté très cru et très violent des échanges entre internautes. Entre les gros lourds qui draguent pour la draguent, ceux qui ne pensent qu'au sexe et vous "agressent" presque virtuellement, d'autres qui n'hésitent pas à mentir... Si je ne connaissais pas quelques couples qui se sont formés grâce à de tels sites et qui sont très heureux sur la durée, j'avoue que ce livre ne me donnerait qu'envie de fuir ce mode de rencontre.

Mais ce qui saute au yeux, c'est l'humour. Pourtant, ce livre se veut sérieux, une étude de ce mode de drague et de ses habitants, mais j'avoue avoir souvent souris devant les choses énormes retranscrites ici, dialogues par mail avec d'autres inscrits, fiches de présentation.

Car comment ne pas sourire quand on lit la façon dont Mme Debusne répertorie les inscrit en fonction de leur photo de profil? Ou encore quand elle nous fait part des pseudos parfois étranges ou complétement tordus rencontrés lors de ses recherches?

Et que dire de l'écriture utilisée lors des premiers échanges par Tchat ou Mail, et de la 1ere rencontre, pas toujours à la hauteur?

L'univers des sites de rencontres tel que décrit dans ce livre m'a fait l'effet d'une jungle un peu étrange où l'on distingue les forts, les faibles et les étranges, et, perdus au milieu, quelques rares sincères que je plains énormément, car il doit être compliqué de se démarquer au milieu de tant d'étranges personnages....