Livre bricolage : Fenêtres en travaux de rénovation Aluminium, bois, PVC , de Hubert Lagier

Les fenêtres en double ou triple vitrage sont essentielles pour le confort thermique des maisons, surtout dans les politiques de rénovation énergétique actuelles. L'auteur, Hubert Lagier, Menuisier expérimenté, nous livre des éléments essentiels pour mieux comprendre l'utilité de bonne fenêtres dans la maison.

La qualité des fenêtres

La qualité d'une fenêtre passe par l'utilisation de vitres double vitrage et d'un cadre isolant. Pour ce qui est des vitres double vitrage, on peut opter soit pour du verre classique, soit pour du verre traité. Le prix d'une fenêtre double vitrage dépend de l'ensemble de ces facteurs et de la qualité de l'isolation. Rappelez-vous: une meilleure isolation, c'est des économies importantes sur les factures d énergie.

La qualité d'une fenêtre passe aussi par le niveau d'isolation du cadre. Si vous optez pour de l'aluminium, il faut que les ponts thermiques soient traités. Le pvc peut aussi être adopté. en particulier les menuiseries ALU PVC : https://www.ucqpab.com/menuiserie-alu-pvc-perpignan-66-pyrenees-orientales-devis/

Enfin, le bois est unique de par son cachet. Le tarif d'une fenêtre bois dépend de sa taille, de son traitement, de l'essence de bois utilisé et du niveau des finitions.

Quant au vitrage, il en existe des différents. Ils diffèrent par leur qualité et leur prix. Pour bien les connaître et choisir le bon, il faut demander un devis vitrage à différents prestataires. On peut les trouver en demander des recommandations ou bien via internet, en utilisant des comparateurs de devis ou en allant sur des annuaires spécialisés ou des forums. A noter que le devis vitrage comprendra les références techniques de la vitre. Le prix d'une fenêtre double vitrage dépend en effet de l'épaisseur de la vitre et de son traitement

Fenêtres en travaux de rénovation Aluminium, bois, PVC , de Hubert Lagier